Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вукол
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно