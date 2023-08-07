Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вукол

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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