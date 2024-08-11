Авдотья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

1766 г.р.
1769 г.р.
1771 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Федоров

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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