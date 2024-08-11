Авдотья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Смерть
Неизвестно