Гориченко Иван неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гориченко Иван неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1952

Дочь: Сухомясова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Гориченко Валентина Александровна

ст. Пишпек (г. Фрунзе)
Рождение ребёнка
20.08.1960

Сын: Гориченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гориченко Валентина Александровна

ст.Пишпек (г. Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гориченко Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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