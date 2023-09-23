Гориченко Иван неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1952
Дочь: Сухомясова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Гориченко Валентина Александровна
ст. Пишпек (г. Фрунзе)
Рождение ребёнка
20.08.1960
Сын: Гориченко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гориченко Валентина Александровна
ст.Пишпек (г. Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно