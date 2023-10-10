Брикова Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрикова Ирина Никифоровна

Брикова Ирина Никифоровна

Место рождения

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

24.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Брикова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бриков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.06.1912

Сын: Бриков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.08.1918

Сын: Бриков Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Брикова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Брикова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бриков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Викторовка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бриков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриков Андрей Никифорович

Смерть
24.06.1978
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close