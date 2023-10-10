Брикова Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти24.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Брикова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
23.06.1912
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Брикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Брикова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Викторовка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бриков Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1978
Ишим, город Ишим, Тюменская область