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Брикова Пелагея Андреевна
Брикова Пелагея Андреевна
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Место рождения
Аксёниха
, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Бриков Андрей Никифорович
1888 г.р.
Мать
Брикова Ирина Никифоровна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
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МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Бриков Андрей Никифорович
Мать:
Брикова Ирина Никифоровна
Аксёниха
, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
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