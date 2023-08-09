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Брикова Пелагея Андреевна

Место рождения

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бриков Андрей Никифорович

Мать: Брикова Ирина Никифоровна

Аксёниха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область