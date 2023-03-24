Макарова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1959
Сын: Макаров Владимир Валентинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1962
Дочь: Попова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно