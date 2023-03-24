Макарова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколович Владимир Лукич

Мать: Пермякова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.02.1959

Сын: Макаров Владимир Валентинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1962

Дочь: Попова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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