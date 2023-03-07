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Макаров Владимир Валентинович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1959

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Людмила Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Татьяна Николаевна

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