Макаров Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения13.02.1959
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно