Коллина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коллин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Коллин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Коллин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Коллин Григорий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коллин Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно
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