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Дмитрий Тарасович
Дмитрий Тарасович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Слугин Тарас Федорович
1807 г.р.
Мать
Устинья
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Слугин Тарас Федорович
Мать:
Устинья
Смерть
1838
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