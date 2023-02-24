Дмитрий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Тарасович

Дмитрий Тарасович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Слугин Тарас Федорович

Мать: Устинья

Смерть
1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close