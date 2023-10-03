Ермолина Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермолин Василий Семенович
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ермолин Василий Семенович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно