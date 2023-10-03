Ермолина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермолин Василий Семенович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ермолин Василий Семенович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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