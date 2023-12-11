Коньшин Игнатий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Коньшин Федор
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Коньшина Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Коньшина Мария
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Коньшина Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: Коньшина Мария
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Коньшина Мария
Смерть
Неизвестно