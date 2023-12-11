Коньшина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Коньшина Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Коньшина Акулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович
Смерть
Неизвестно