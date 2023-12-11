Коньшина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньшина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Коньшина Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Коньшина Акулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Коньшин Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Коньшин Игнатий Федорович

Смерть
Неизвестно
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