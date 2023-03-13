Колкотинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Колкотинъ Стефанъ
Мать: Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Колкотинъ Данила
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
28.07.1787
Сын: Колкотинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Колкотинъ Василий
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колкотина Авдотья
Смерть
1821