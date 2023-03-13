Колкотинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолкотинъ Иванъ

Колкотинъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Колкотинъ Стефанъ

Мать: Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Колкотинъ Данила

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1787

Сын: Колкотинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Колкотинъ Василий

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкотина Авдотья

Смерть
1821
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close