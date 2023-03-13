Колкотинъ Стефанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Колкотинъ Петръ
Мать ребёнка: Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Колкотинъ Иванъ
Мать ребёнка: Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Колкотинъ Корнила
Мать ребёнка: Оксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Васильева