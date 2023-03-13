Колкотинъ Стефанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкотинъ Стефанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Колкотинъ Петръ

Мать ребёнка: Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Колкотинъ Иванъ

Мать ребёнка: Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Колкотинъ Корнила

Мать ребёнка: Оксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Васильева

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