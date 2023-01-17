Киреевская Мария Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреевская Мария Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1879

Дата смерти

13.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1879

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Киреевский Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мягкова Лукерья Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Куликовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Киреевский Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Фёкла Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреевский Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

проживал в г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Елизавета Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Анисия Сидоровна

Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич

Смерть
13.04.1952
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