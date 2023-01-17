Киреевская Мария Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1879
Дата смерти13.04.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1879
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Киреевский Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мягкова Лукерья Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Куликовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Киреевский Матвей Сидорович
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Фёкла Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреевский Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
проживал в г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Елизавета Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Анисия Сидоровна
Отец ребёнка: Киреевский Сидр Лаврентьевич
Смерть
13.04.1952