Бахарева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев ?

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев ?

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Осип

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Григорий

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахарева) ?

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахарева) ?

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бахарев Агафон

Отец ребёнка: Бахарев Евлампий

Смерть
Неизвестно

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