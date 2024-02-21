Бахарева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев ?
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев ?
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев Осип
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев Григорий
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) ?
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) ?
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бахарев Агафон
Отец ребёнка: Бахарев Евлампий
Смерть
Неизвестно