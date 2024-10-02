Сухомлинов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухомлинов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухомлинов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлинов Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлинов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлинов Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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