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(Хохлова) Ксения Петовна

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.01.1912

Дата смерти

27.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912

Отец: Хохлов Петр Афанасьевич

Мать: Хохлова Елена Дмитриевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
21.01.1912
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Федор Павлович Филиппов и девица Марфа Ивановна Мельникова
Смерть
27.05.1912
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь от рвоты
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