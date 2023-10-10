(Хохлова) Ксения Петовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1912
Дата смерти27.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912
Отец: Хохлов Петр Афанасьевич
Мать: Хохлова Елена Дмитриевна
Крещение
21.01.1912
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Федор Павлович Филиппов и девица Марфа Ивановна Мельникова
Смерть
27.05.1912
Причина смерти: Болезнь от рвоты