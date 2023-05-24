Сванидзе СЕМЁН (Семион) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сванидзе СЕМЁН (Семион)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1885

Дочь: ЕКАТЕРИНА (Като) СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: Двали-Сванидзе СЕПОРА (Саппора)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сванидзе АЛЕКСАНДР (Алёша) СЕМЁНОВИЧ

Мать ребёнка: Двали-Сванидзе СЕПОРА (Саппора)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двали-Сванидзе СЕПОРА (Саппора)

Смерть
1907
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