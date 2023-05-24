Сванидзе СЕМЁН (Семион)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1885
Дочь: ЕКАТЕРИНА (Като) СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: Двали-Сванидзе СЕПОРА (Саппора)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сванидзе АЛЕКСАНДР (Алёша) СЕМЁНОВИЧ
Мать ребёнка: Двали-Сванидзе СЕПОРА (Саппора)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907