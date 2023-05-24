Двали-Сванидзе (Двали) СЕПОРА (Саппора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двали-Сванидзе (Двали) СЕПОРА (Саппора)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сванидзе СЕМЁН (Семион)

Рождение ребёнка
02.04.1885

Дочь: (Сванидзе) ЕКАТЕРИНА (Като) СЕМЁНОВНА

Отец ребёнка: Сванидзе СЕМЁН (Семион)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сванидзе АЛЕКСАНДР (Алёша) СЕМЁНОВИЧ

Отец ребёнка: Сванидзе СЕМЁН (Семион)

Смерть
1908

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