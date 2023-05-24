Двали-Сванидзе (Двали) СЕПОРА (Саппора)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1885
Дочь: (Сванидзе) ЕКАТЕРИНА (Като) СЕМЁНОВНА
Отец ребёнка: Сванидзе СЕМЁН (Семион)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сванидзе АЛЕКСАНДР (Алёша) СЕМЁНОВИЧ
Отец ребёнка: Сванидзе СЕМЁН (Семион)
Смерть
1908