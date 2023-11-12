Волков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Павел Николаевич

Мать: Волкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Волкова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Павел

Мать ребёнка: Волкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина

Смерть
Неизвестно
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