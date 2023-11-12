Волков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Павел Николаевич
Мать: Волкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Волкова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Павел
Мать ребёнка: Волкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Валентина
Смерть
Неизвестно