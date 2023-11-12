Волкова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1935
Сын: Волков Юрий Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Галина Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно