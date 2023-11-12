Волкова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1935

Сын: Волков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Галина Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Леонид Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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