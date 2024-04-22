Елисеева Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Елисеев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Елисеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Ксенофонтович

Старинки, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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