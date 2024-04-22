Елисеева Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Елисеев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
01.08.1915
Отец ребёнка: Елисеев Иван Ксенофонтович
Старинки, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно