Кузиков Александр Константинович 08.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузиков Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1938

Дата смерти

31.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938

Отец: Кузиков Константин Лукич

Мать: Кузикова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузикова Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
29.01.1969

Дочь: Строкина (Кузикова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кузикова Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.11.1971

Сын: Кузиков Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузикова Полина Яковлевна

Смерть
31.10.2014

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