Кузиков Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1938
Дата смерти31.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1969
Дочь: Строкина (Кузикова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кузикова Полина Яковлевна
Рождение ребёнка
06.11.1971
Сын: Кузиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузикова Полина Яковлевна
Смерть
31.10.2014