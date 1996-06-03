Кузикова Полина Яковлевна 18.04.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузикова Полина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1942

Дата смерти

03.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузиков Александр Константинович

Рождение ребёнка
29.01.1969

Дочь: Строкина (Кузикова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кузиков Александр Константинович

Рождение ребёнка
06.11.1971

Сын: Кузиков Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузиков Александр Константинович

Смерть
03.06.1996

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