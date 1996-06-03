Кузикова Полина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1942
Дата смерти03.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1969
Дочь: Строкина (Кузикова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кузиков Александр Константинович
Рождение ребёнка
06.11.1971
Сын: Кузиков Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузиков Александр Константинович
Смерть
03.06.1996