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Никольский Василий Васильевич

Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Никольский Василий Федоров

Мать: Никольская Александра Петрова

Ильинское, Коломенский, Московская область
Поручитель
26.05.1895 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.173об-174
Поручитель
15.09.1897 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.302об-303)
Поручитель
24.04.1898 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.361об-362)
Поручитель
11.09.1898 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.366об-367)
Место жительства
1899
Москва, город федерального значения Москва
Василий Никольский 31 года в Москве. Клировая ведомость Знаменской с. Ильинского церкви за 1899 год. ЦГАМ Ф.203 оп.744 д.2545 лл.15-18об
Работа или профессия
С 1899 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Регент Александровского училища при Ремесленной богадельне. Проживал: 2-й Волконский, здание Ремесленной богадельни. (Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1900, 1901 годы.
Поручитель
11.02.1900 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.483об-484)
Поручитель
08.02.1902 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Ивановского сорока Николаевская на Воронцовской улиые в приюте княгини Щербатовой церковь. Поручитель на свадьбе брата Никольского Алексея. Поручители по жениху: потомственный почетный гражданин Иаков... Показать все
Восприемник
04.11.1905 ст.
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Московского уезда Выхинской волости Воскресенская в Вешняково церковь. Восприемник Веры, дочери брата Якова. Восприемники: потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский и московская мещ... Показать все
Работа или профессия
1906
Москва, город федерального значения Москва
Надзиратель. Александровское училище (3-й Волконский пер., здание Ремесленной богадельни). Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1907 год.
Поручитель
15.06.1907 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкой села Оглоблино церкви. Поручитель на свадьбе племянницы Екатерины, дочери сестры Анны. Поручители по жениху: деревни Волкова крестьянин Петр Николаев и ... Показать все
Восприемник
15.10.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Ивановского сорока Сорокосвятская у Новоспасского монастыря церковь. Восприемник Николая, сына брата Якова - потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский. ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 192 ... Показать все
Поручитель
03.02.1913 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московская губерния Коломенский уезд Троицкая села Оглоьлино церковь. Поручитель на свадьбе Марии, дочери сестры Анны. Поручители по жениху: Николай Карпов и села Е… псаломщик Петр Юрасов; по невесте:... Показать все
Место жительства
1916
Москва, город федерального значения Москва
Василий 47 лет находится в Москве. Клировая ведомость Знаменской села Ильинского церкви Коломенского уезда за 1916 год. ЦГАМ Ф.1371 оп.1 д.90 лл. 152-158
Смерть
После 1916
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