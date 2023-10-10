Никольский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Поручитель
26.05.1895 ст.
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.173об-174
Поручитель
15.09.1897 ст.
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.302об-303)
Поручитель
24.04.1898 ст.
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.361об-362)
Поручитель
11.09.1898 ст.
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.366об-367)
Место жительства
1899
Василий Никольский 31 года в Москве. Клировая ведомость Знаменской с. Ильинского церкви за 1899 год. ЦГАМ Ф.203 оп.744 д.2545 лл.15-18об
Работа или профессия
С 1899 по 1900
Регент Александровского училища при Ремесленной богадельне. Проживал: 2-й Волконский, здание Ремесленной богадельни. (Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1900, 1901 годы.
Поручитель
11.02.1900 ст.
Сретенского сорока Богородицерождественская церковь при Ремесленной богадельне. ЦГАМ ф. 203 оп. 776 д. 71 лл.483об-484)
Поручитель
08.02.1902 ст.
Ивановского сорока Николаевская на Воронцовской улиые в приюте княгини Щербатовой церковь. Поручитель на свадьбе брата Никольского Алексея. Поручители по жениху: потомственный почетный гражданин Иаков... Показать все
Восприемник
04.11.1905 ст.
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Московского уезда Выхинской волости Воскресенская в Вешняково церковь. Восприемник Веры, дочери брата Якова. Восприемники: потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский и московская мещ... Показать все
Работа или профессия
1906
Надзиратель. Александровское училище (3-й Волконский пер., здание Ремесленной богадельни). Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1907 год.
Поручитель
15.06.1907 ст.
Московской губернии Коломенского уезда Троицкой села Оглоблино церкви. Поручитель на свадьбе племянницы Екатерины, дочери сестры Анны. Поручители по жениху: деревни Волкова крестьянин Петр Николаев и ... Показать все
Восприемник
15.10.1911 ст.
Ивановского сорока Сорокосвятская у Новоспасского монастыря церковь. Восприемник Николая, сына брата Якова - потомственный почетный гражданин Василий Васильев Никольский. ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 192 ... Показать все
Поручитель
03.02.1913 ст.
Московская губерния Коломенский уезд Троицкая села Оглоьлино церковь. Поручитель на свадьбе Марии, дочери сестры Анны. Поручители по жениху: Николай Карпов и села Е… псаломщик Петр Юрасов; по невесте:... Показать все
Место жительства
1916
Василий 47 лет находится в Москве. Клировая ведомость Знаменской села Ильинского церкви Коломенского уезда за 1916 год. ЦГАМ Ф.1371 оп.1 д.90 лл. 152-158
Смерть
После 1916