Ткаченко (Малютина) Инна Константиновна
Место рождения
Дата рождения31.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937
Рождение ребёнка
25.06.1963
Сын: Ткаченко Максим Викторович
Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1972
Сын: Ткаченко Михаил Викторович
Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно