Ткаченко (Малютина) Инна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Малютина) Инна Константиновна

Место рождения

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937

Отец: Малютин Константин Николаевич

Мать: Малютина Серафима Александровна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.06.1963

Сын: Ткаченко Максим Викторович

Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1972

Сын: Ткаченко Михаил Викторович

Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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