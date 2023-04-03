Юрина Матрёна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиС 1835 по 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Юрина Дарья Иванова
Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров
Рождение ребёнка
10.03.1795
Дочь: Юрина Матрона Иванова
Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1797
Сын: Юрцов Николай Иванов
Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Юрин Павел Иванов
Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрин Иван Федоров
Смерть
С 1835 по 1844