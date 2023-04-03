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Юрина Матрёна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

С 1835 по 1844

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Семен Сергеев

Мать: Евдокия (Авдотья) Семенова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Юрина Дарья Иванова

Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1795

Дочь: Юрина Матрона Иванова

Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Юрцов Николай Иванов

Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Юрин Павел Иванов

Отец ребёнка: Юрин Иван Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Иван Федоров

Смерть
С 1835 по 1844
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