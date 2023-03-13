Волкова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1782

Дочь: Волкова Ирина

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Волковъ Кузьма

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Волкова Настасья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.05.1791

Дочь: Волкова Федосья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Волковъ Алексей

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1795

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Иванъ

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