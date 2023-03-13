Волкова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.03.1782
Дочь: Волкова Ирина
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Волковъ Кузьма
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Волкова Настасья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.05.1791
Дочь: Волкова Федосья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Волковъ Алексей
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.09.1795
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Иванъ