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Волковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Волковъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1782

Дочь: Волкова Ирина

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Волковъ Кузьма

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Волкова Настасья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1791

Дочь: Волкова Федосья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Волковъ Алексей

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1795

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Дарья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Дарья Иванова

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