- Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.
Дочь: - Матрёна Арсеньевна
Отец ребёнка: - Арсений Мартинович / Петрович
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.163-164 (Рождение №-19ж)
Смерть
Неизвестно