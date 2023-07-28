Хеймец (Мильман) Менуха Эльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеймец (Мильман) Менуха Эльевна

Место рождения

Жлобин

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мильман Еля

Мать: Еля

Жлобин
Рождение ребёнка
1891

Сын: Хеймец Абрам Давидович

Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дворкина Гита-Гитля

Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Дворкин Мария-Михля

Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович

Жлобин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брейгина Софья

Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейзерзон Хая

Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович

Жлобин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хеймец Давид Хаймович

Смерть
1941
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