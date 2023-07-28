Хеймец (Мильман) Менуха Эльевна
Место рожденияЖлобин
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мильман Еля
Мать: Еля
Жлобин
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дворкина Гита-Гитля
Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Дворкин Мария-Михля
Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович
Жлобин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брейгина Софья
Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейзерзон Хая
Отец ребёнка: Хеймец Давид Хаймович
Жлобин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941