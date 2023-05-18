Николаев Илларион Никандрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Николаев Никандр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1916
Сын: Николаев Яков Илларионович
Мать ребёнка: Николаева Агрипина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно