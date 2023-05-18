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Николаев Илларион Никандрович

Место рождения

Орловка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Николаев Никандр Петрович

Мать: не указана

Орловка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Николаев Яков Илларионович

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Ефимовна

Орловка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Агрипина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Агрипина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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