Николаева Агрипина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Агрипина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Николаев Яков Илларионович

Отец ребёнка: Николаев Илларион Никандрович

Орловка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Илларион Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Илларион Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Илларион Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Илларион Никандрович

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