Захар Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (Керкури) Григорий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грибова) Анна Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ултути

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: (Михала) Михаил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Захаров(Свининов) Сидор Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Тихонов Тихон Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Макар

Мать ребёнка: не указана

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