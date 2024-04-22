Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (Керкури) Григорий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грибова) Анна Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ултути
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: (Михала) Михаил Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Захаров(Свининов) Сидор Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Макар
Мать ребёнка: не указана