(Грибова) Анна Захаровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан