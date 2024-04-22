(Грибова) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грибова) Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

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