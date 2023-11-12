Ширшикова Макрина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшикова Макрина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Между 1934 и 1936

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1886

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1887

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1892

Сын: Ширшиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: Снарская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1895

Сын: Ширшиков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1897

Дочь: Прокофьева Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильевич

Смерть
Между 1934 и 1936
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