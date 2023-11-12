Ширшикова Макрина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиМежду 1934 и 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1886
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1887
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1892
Сын: Ширшиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: Снарская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1895
Сын: Ширшиков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1897
Дочь: Прокофьева Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильевич
Смерть
Между 1934 и 1936