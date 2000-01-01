Неизвестно Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти14.02.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1792
Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич
Мать: не указана
Причислен из Солдатских детей с сыном в 1849 году
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шаров Ефим Иванович
Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна
Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Фекла Артемьевна
Смерть
14.02.1865
Гольян дер.