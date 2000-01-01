Неизвестно Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

14.02.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Причислен из Солдатских детей с сыном в 1849 году
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шаров Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаров Ефим Иванович

Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Шарова Фекла Артемьевна

Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Фекла Артемьевна

Смерть
14.02.1865
Гольян дер.
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