Шарова Фекла Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шаров Ефим Иванович
Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич
Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно