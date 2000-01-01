Шарова Фекла Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Фекла Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шаров Евгений Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаров Ефим Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Неизвестно Иван Дмитриевич

Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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