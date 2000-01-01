Сырчикова Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчикова Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 или 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1885

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Сырчиков Егор Ильич

Отец ребёнка: Сырчиков Илья Исаакович

Рождение ребёнка
1905 или 1910

Дочь: Власовских Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Сырчиков Илья Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчиков Илья Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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