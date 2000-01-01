Сырчикова Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 или 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1885
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1904
Сын: Сырчиков Егор Ильич
Отец ребёнка: Сырчиков Илья Исаакович
Рождение ребёнка
1905 или 1910
Дочь: Власовских Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Сырчиков Илья Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно