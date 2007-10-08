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Сырчиков Егор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1904

Дата смерти

07.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904

Отец: Сырчиков Илья Исаакович

Мать: Сырчикова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Сырчиков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1938

Сын: Сырчиков Валентин Егорович

Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова А Егоровна

Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчикова Пелагея Андреевна

Смерть
07.03.1960
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