Сырчиков Егор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1904
Дата смерти07.03.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904
Отец: Сырчиков Илья Исаакович
Мать: Сырчикова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
11.08.1935
Сын: Сырчиков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1938
Сын: Сырчиков Валентин Егорович
Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякова А Егоровна
Мать ребёнка: Сырчикова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1960