Харасов Салимьян Хаббулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харасов Салимьян Хаббулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1959

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1959

Отец: Харасов Хаббулла Хамзянович

Мать: Харасова Гадия Фахитовна

Рождение ребёнка
28.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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