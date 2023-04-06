Гладышева Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Екатерина Ильинична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1798

Дата смерти

29.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гладышев Родион Фомич

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
18.09.1830

Дочь: Севальнева Любовь Фоминична

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
09.05.1833

Дочь: Агриппина Фоминична

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
28.03.1835

Сын: Гладышев Прохор Фомич

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
29.06.1841

Сын: Гладышев Демьян Фомич

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
24.06.1844

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Воробьева Феврония Фоминична

Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Фома Карпович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1858
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