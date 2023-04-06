Гладышева Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти29.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
18.09.1830
Дочь: Севальнева Любовь Фоминична
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
09.05.1833
Дочь: Агриппина Фоминична
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
28.03.1835
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
29.06.1841
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
24.06.1844
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Воробьева Феврония Фоминична
Отец ребёнка: Гладышев Фома Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1858