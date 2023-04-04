Троян Параскевия Калениковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроян Параскевия Калениковна

Троян Параскевия Калениковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Троян Зиновий Онисимов

Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Троян Кондратий Онисимов

Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варвара Онисимова

Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Троян Феодор Онисимов

Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Онисимова

Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Онисим Иванов

Смерть
До 1800
Кроты, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close