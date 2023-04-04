Троян Параскевия Калениковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Варвара Онисимова
Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Онисимова
Отец ребёнка: Троян Онисим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Троян Онисим Иванов
Смерть
До 1800