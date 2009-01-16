Колобовникова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти16.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: Хворых Иван Маркович
Мать: Хворых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1942
Сын: Колобовников Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1949
Дочь: Хворых Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1953
Сын: Колобовников Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич
Смерть
16.01.2009