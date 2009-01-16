Колобовникова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобовникова Прасковья Ивановна

Колобовникова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

16.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: Хворых Иван Маркович

Мать: Хворых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1942

Сын: Колобовников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1949

Дочь: Хворых Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Колобовников Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колобовников Дмитрий Васильевич

Смерть
16.01.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close