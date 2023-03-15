Колобовников Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1916
Дата смерти16.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1942
Сын: Колобовников Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1949
Дочь: Хворых (Колобовникова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1953
Сын: Колобовников Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна
Смерть
16.01.1980