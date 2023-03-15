Колобовников Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовников Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1916

Дата смерти

16.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1942

Сын: Колобовников Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1949

Дочь: Хворых (Колобовникова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Колобовников Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Колобовникова Прасковья Ивановна

Смерть
16.01.1980

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