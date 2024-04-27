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Глазырина Жена Алексея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Глазырин Елизар Алексеевич

Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Глазырина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Глазырин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Глазырин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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