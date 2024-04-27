Глазырина Жена Алексея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Глазырин Елизар Алексеевич
Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Глазырина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Глазырин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1765 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно