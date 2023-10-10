Бучельникова (Турухина) Мариамия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Турухина) Мариамия Никифорова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Турухин Никифор

Мать: Турухина Пелагия

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1820

Муж: Бучельников Ипат Львов

Рождение ребёнка
17.08.1821

Дочь: Васса Ипатова

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1822

Сын: Бучельников Михаил Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1824

Сын: Бучельников Сергий Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1826

Дочь: Иустина Ипатова

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1828

Дочь: Анна Ипатова

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1830

Сын: Бучельников Адриан Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1831

Дочь: Стефанида Ипатова

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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