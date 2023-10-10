Бучельникова (Турухина) Мариамия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Турухин Никифор
Мать: Турухина Пелагия
Бракосочетание
11.07.1820
Рождение ребёнка
17.08.1821
Дочь: Васса Ипатова
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
06.11.1822
Сын: Бучельников Михаил Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
06.10.1824
Сын: Бучельников Сергий Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
04.10.1826
Дочь: Иустина Ипатова
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
07.02.1828
Дочь: Анна Ипатова
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
27.08.1830
Сын: Бучельников Адриан Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
13.11.1831
Дочь: Стефанида Ипатова
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Смерть
Неизвестно