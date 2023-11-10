Бучельников Ипат Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти02.06.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Бучельников Лев Андреев
Мать: не указана
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Василь Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Симион Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Василий Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Спиридон Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Гавриил Ипатиев
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Сын: Бучельников Максим Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова
Дочь: Васса Ипатова
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Сын: Бучельников Михаил Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Сын: Бучельников Сергий Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Дочь: Иустина Ипатова
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Дочь: Анна Ипатова
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Сын: Бучельников Адриан Ипатов
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова
Дочь: Стефанида Ипатова
Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова