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Бучельников Ипат Львов

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

02.06.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Бучельников Лев Андреев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1812

Жена: Бучельникова Федосья Савинова

Рождение ребёнка
19.12.1812

Сын: Бучельников Петр Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Бучельников Василь Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1815

Сын: Бучельников Симион Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1816

Сын: Бучельников Василий Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1817

Сын: Бучельников Иосиф Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1818

Сын: Бучельников Спиридон Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Бучельников Гавриил Ипатиев

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Бучельников Максим Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Федосья Савинова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.07.1820

Жена: Бучельникова Мариамия Никифорова

Рождение ребёнка
17.08.1821

Дочь: Васса Ипатова

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1822

Сын: Бучельников Михаил Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1824

Сын: Бучельников Сергий Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1826

Дочь: Иустина Ипатова

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1828

Дочь: Анна Ипатова

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1830

Сын: Бучельников Адриан Ипатов

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1831

Дочь: Стефанида Ипатова

Мать ребёнка: Бучельникова Мариамия Никифорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
02.06.1840
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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