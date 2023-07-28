Бучельникова (Намятова) Федосья Савинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти02.04.1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Намятов Сава
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1812
Рождение ребёнка
19.12.1812
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Бучельников Василь Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
17.04.1815
Сын: Бучельников Симион Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
10.04.1816
Сын: Бучельников Василий Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
10.09.1817
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
10.12.1818
Сын: Бучельников Спиридон Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
25.03.1820
Сын: Бучельников Гавриил Ипатиев
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Рождение ребёнка
25.03.1820
Сын: Бучельников Максим Ипатов
Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов
Смерть
02.04.1820
Причина смерти: от трудных родов