Бучельникова (Намятова) Федосья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Намятова) Федосья Савинова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

02.04.1820

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Намятов Сава

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1812

Муж: Бучельников Ипат Львов

Рождение ребёнка
19.12.1812

Сын: Бучельников Петр Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Бучельников Василь Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1815

Сын: Бучельников Симион Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1816

Сын: Бучельников Василий Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1817

Сын: Бучельников Иосиф Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1818

Сын: Бучельников Спиридон Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Бучельников Гавриил Ипатиев

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Бучельников Максим Ипатов

Отец ребёнка: Бучельников Ипат Львов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
02.04.1820
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от трудных родов